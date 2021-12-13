Россия наложила вето на принятие резолюции по вопросам климата и безопасности в СБ ООН

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН, увязывающей вопросы климата и безопасности. Трансляция заседания велась пресс- службой всемирной организации.

Резолюцию внесли на рассмотрение Ирландия и Нигер, всего соавторами выступили 113 стран. Как сообщили ТАСС участники заседания, против проголосовали Индия и Россия, использовавшая свое право вето и заблокировавшая принятие документа. Китай воздержался.