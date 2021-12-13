Суд запретил Рашкину выходить из дома ночью и посещать охотничьи угодья
22:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. В рамках меры пресечения ему запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00", - сказали в суде.
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