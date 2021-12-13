Омикрон-штамм станет доминирующим в Лондоне в течение 48 часов - глава Минздрава
22:40 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в Лондоне в течение ближайших 48 часов. С такой оценкой выступил в понедельник в Палате общин британского парламента глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.
"Притом что на "омикрон" приходится около 20% случаев заражения в Англии, мы наблюдаем, как в Лондоне этот показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что он станет доминирующим в столице штаммом коронавируса в ближайшие 48 часов", - сказал министр.
В понедельник британские власти сообщили о без малого 55 тыс. выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране. Однако Джавид подчеркнул, что, согласно оценкам Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), в реальности в сутки вирусом заражаются около 200 тыс. британцев. Реальное число случаев заражения штаммом "омикрон" также намного больше, чем подтвержденные к настоящему моменту 4,7 тыс. случаев.
По словам Джавида, пока подтверждено 10 случаев госпитализации заразившихся омикрон-штаммом. Ранее в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил также об одном случае смерти среди инфицированных новым генетическим вариантом вируса. Британские власти опасаются резкого роста числа госпитализаций и летальных исходов в ближайшее время в связи с ухудшением здоровья людей, которые заразились в последние дни.
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