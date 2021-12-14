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Меркель в свое время лично заблокировала поставки оружия Украине - Bild

09:05 14.12.2021 Источник: Lenta.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Об этом пишет Bild.

Источники рассказали изданию, что в мае Берлин использовал право вето, остановив поставки уже оплаченных Киевом американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами. При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.

В августе президент Украины Владимир Зеленский лично попросил Меркель изменить свое решение, однако канцлер «ледяным голосом заявила, что это исключено», указано в статье. Лишь в ноябре поставки удалось частично возобновить.  Lenta.Ru

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