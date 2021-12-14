SpaceX запускает программу по выведению углекислого газа из атмосферы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX приступила к реализации программы по выводу двуокиси углерода из атмосферы Земли, сообщил в понедельник глава компании, американский предприниматель Илон Маск. Компания планирует впоследствии перерабатывать углекислоту в ракетное топливо.

Маск выразил мнение, что данный проект также будет актуален при полетах на Марс. "Марсу тоже пригодится", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила, что концентрация парниковых газов (в том числе углекислоты) в земной атмосфере достигла в 2020 году рекордных уровней, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией коронавируса. Организация отметила тенденцию к продолжению насыщения атмосферы газами и в 2021 году. Генсек ВМО Петтери Таалас тогда напомнил, что "двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше".

В сентябре 2017 г. на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия) SpaceX представила проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket, "Биг фэлкон рокет"), предусматривающий создание многоразовой ракетно-космической системы, совмещающей в себе сверхтяжелую ракету-носитель (не менее 100 тонн) и космический корабль. В ноябре 2018 г. Илон Маск сообщил, что система BFR получила название Starship ("Звездолет"). Компания планирует использовать Starship в межпланетных миссиях, в том числе для полетов на Луну и Марс, этот космический корабль многоразового использования рассчитан на 100 человек. Как заявлял Маск в ноябре, тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля может состояться уже в январе 2022 года.