США окажут помощь в укреплении военного потенциала Литвы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены помочь Литве в укреплении ее вооруженных сил и готовы поддерживать республику в свете вызовов, связанных, по версии Вашингтона, с Белоруссией, Россией и Китаем. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Ллойд Остин, принимая в Пентагоне литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса.

По версии Остина, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства США, "Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя прием изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции". "Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь", - сказал он. "Режим в Белоруссии цинично использует мигрантов в рамках гибридной тактики против Литвы и ее соседей, - утверждал шеф Пентагона. - В то же время Россия продолжает собственную гибридную кампанию. А теперь Китай наращивает давление на Литву. Я выражаю признательность вашему правительству за твердую позицию в отношении Китая, и мы знаем, что вы столкнулись с ответными мерами из-за ваших принципиальных решений".

По словам Остина, "Литва не сталкивается с этими вызовами в одиночку". "И сейчас США, как и ранее, поддерживают Литву, мы будем вместе работать над укреплением литовских вооруженных сил", - добавил он. Министр отметил, что стороны намерены "подписать соглашение о взаимных оборонных закупках". Он считает, что это позволит "улучшить условия приобретения оборонной продукции и повысить оперативную совместимость вооруженных сил" двух стран.