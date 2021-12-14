Украина оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения - Тимошенко
10:05 14.12.2021
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые оказалась последней в Европе по показателю внутреннего валового продукта на душу населения. Об этом Тимошенко сказала в ходе выступления в украинском парламенте.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения», — заявила она.
По её словам, Украина уже находится после Молдавии по данному показателю. RT
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