Майор полиции заявила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты Навального - СМИ

10:20 Источник: Эхо Москвы

Майор полиции сообщила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты Алексея Навального. Юлия Суворова работала дознавательницей в МВД Томска. Она рассказала телеканалу ТВ2 ей пригрозили уголовным делом об экстремизме.

Суворова отметила, что по той же причине были уволен 26 ее коллег. Майор полиции добавила, что теперь вместе с тремя детьми вынуждена покинуть служебную квартиру. Эхо Москвы