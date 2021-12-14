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Майор полиции заявила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты Навального - СМИ

10:20 14.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Майор полиции сообщила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты Алексея Навального. Юлия Суворова работала дознавательницей в МВД Томска. Она рассказала телеканалу ТВ2 ей пригрозили уголовным делом об экстремизме.

Суворова отметила, что по той же причине были уволен 26 ее коллег. Майор полиции добавила, что теперь вместе с тремя детьми вынуждена покинуть служебную квартиру.  Эхо Москвы

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