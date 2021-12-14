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НОВОСТИ

Портфолио может стать альтернативой ЕГЭ - Музаев

10:32 14.12.2021 Источник: Lenta.ru

Портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Возможную замену ЕГЭ назвал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством», — сказал Музаев.

Он объяснил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в вузы. Сейчас в формировании портфолио заинтересованы только ученики девятых-одиннадцатых классов, отметил глава Рособрнадзора.

В ведомстве уже прорабатывают идею поступления в университеты по портфолио, эту идею в Рособрнадзоре расценивают как перспективную, подчеркнул Музаев.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил две альтернативы ЕГЭ. По его словам, ими могли бы стать международный бакалавриат и «личное дело школьника».  Lenta.Ru

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