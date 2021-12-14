Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м
11:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник выросла на 5,3% и поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 мск выросла до $1 425 за 1 тыс. куб. м, или 122,195 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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