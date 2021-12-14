Киев не может надеяться на переговоры с РФ после заявлений о танках в Москве - генерал СБУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк раскритиковал риторику нынешнего руководства страны относительно России и заявил, что с таким подходом украинской власти не стоит рассчитывать на переговоры с Москвой.

"Я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - отметил Вовк в эфире украинского телеканала "Наш".

По его словам, руководство Украины, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский, не должны "поливать грязью [партнеров] и применять такую риторику". "После этого вы хотите, чтобы президент России сел за стол переговоров?" - поинтересовался Вовк и добавил, что нынешние руководители Украины "не думают, что говорят, они не действуют системно".

Кроме того, Вовк подверг критике подход Украины к выполнению Минских соглашений. "Ни президент, ни его окружение не понимают сути минского процесса и основ нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция - прим. ТАСС). <...> Они читали только темники, выдержки из этого. Но там намного сложнее система", - уверен он.

4 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телеэфире заявил, что хотел бы проехать в Москве на танке по Арбату и Красной площади. Он также утвердительно ответил на вопрос, хотел ли бы он ехать [по Москве] под музыку и с украинским флагом.