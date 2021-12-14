Температура плюс 38 градусов в Верхоянске признана рекордной для Арктики - ООН

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура плюс 38 градусов, зафиксированная 20 июня 2020 года в российском Верхоянске, официально признана рекордно высокой для Арктики: соответствующая запись внесена в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях. Об этом сообщила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), штаб-квартира которой находится в Женеве. Она является специализированным учреждением ООН.

"ВМО признала новый температурный рекорд для Арктики: 38 градусов Цельсия (100,4 градуса Фаренгейта) в российском городе Верхоянске 20 июня 2020 года", - говорится в тексте.

Как пояснили в организации, комитет ее экспертов пришел к выводу, что "наблюдения, проведенные в Верхоянске, соответствовали данным окружающих станций, а оборудование, местоположение и материально-техническое обеспечение сертифицированы якутским управлением Росгидромета". Подчеркивается, что "рекордной температуре также соответствовали погодные условия с ярко выраженным высотным гребнем, сформировавшимся над регионом".

Эта температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была зарегистрирована на метеостанции "во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла", отметили в ВМО. В течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 градусов превышали норму. В итоге 2020 год вошел в тройку самых теплых лет в истории наблюдений. Арктика - один из регионов планеты, где наиболее остро стоит проблема потепления, констатировали в организации. Темпы прогрева там более чем в два раза превышают среднемировые показатели.

"В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 градуса Цельсия) для Антарктического континента", - напомнил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. По его словам, в настоящее время исследователи работают над тем, чтобы проверить показатели температуры на уровне 54,4 градуса, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире - Долине Смерти в американском штате Калифорния, и подтвердить новый рекорд для Европы, составивший 48,8 градуса и зафиксированный на острове Сицилия этим летом. "Сотрудники архива данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях еще никогда не проводили одновременно так много исследований", - резюмировал Таалас.