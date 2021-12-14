Верховный суд РФ предложил исключить обращения в кассационные суды, минуя апелляцию
11:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России предложил исключить практику обращений адвокатов с жалобами на приговор в кассационную инстанцию, минуя апелляцию. Соответствующий законопроект о внесении изменений в УПК утвердил во вторник Пленум Верховного суда РФ для внесения в Госдуму.
Как говорится в пояснительной записке, с введения в октябре 2019 года сплошной кассации - обязательного рассмотрения кассационных жалоб на вступившие в силу решения по уголовным делам - стала расти практика, когда адвокаты не обжалуют приговор в апелляции, дожидаясь его вступления в силу, а затем подают жалобу в новые кассационные суды. Согласно данным кассационных судов, в 2020 году из общего числа дел, рассмотренных по правилам сплошной кассации, 16% (или каждое шестое - прим. ТАСС) не были предметом проверки в суде апелляционной инстанции. По результатам кассационного пересмотра таких дел отменены и изменены судебные решения в отношении 990 лиц или более 20%. За 7 месяцев 2021 года - в отношении 1 426 лиц (более 30%). Таким образом, количество судебных решений, которые не проверялись судами апелляционной инстанции, но затем были обжалованы и отменены или изменены в кассации, существенно увеличивается.
"Наметившаяся тенденция к отказу участников процесса, не согласных с итоговым решением суда первой инстанции, от инициирования проверки своих доводов в порядке апелляционного производства не обеспечивает необходимый уровень гарантий эффективного и справедливого судебного разбирательства, поскольку именно в рамках процедуры апелляционного производства должны оперативно и своевременно устраняться нарушения закона, допущенные судом первой инстанции", - считают в Верховном суде. Там сослались на позицию Конституционного суда о том, что допущенные судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом второй инстанции в процедурах, наиболее приближенных к производству в суде первой инстанции. Основное бремя пересмотра решений суда должно быть на апелляционной инстанции и для того, чтобы обеспечить справедливое разбирательство в разумный срок, а пересмотр решений в кассации "как один из способов обеспечения их правосудности предполагает возможность его использования только в случае, если заинтересованным лицом были исчерпаны все обычные способы обжалования судебного постановления до его вступления в законную силу".
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