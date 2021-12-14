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НОВОСТИ

В России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 343, до 10 074 797. Впервые более чем за месяц количество новых случаев оказалось менее 29 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 084, до 8 804 000. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 145 против 1 121 днем ранее, до 291 749. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,9%, следует из данных штаба.

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