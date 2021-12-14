0
0
132
НОВОСТИ

Nord Stream 2 не должен быть средством давления на РФ из-за Украины - канцлер Австрии

12:05 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Северный поток - 2" является европейским проектом, его не нужно использовать как средство давления на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете "Вельт" новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока - 2" с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. "Северный поток - 2" - это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву", - заявил Нехаммер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 14.12.2021
Из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида - Попова
0
33
13:00 14.12.2021
Проект резолюции СБ ООН по климату, заветированный РФ, был абсолютно неприемлемым - Песков
0
35
12:32 14.12.2021
Стратегия внешней политики Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны - Кулеба
0
105
12:20 14.12.2021
В Москве выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
116
12:00 14.12.2021
В России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
137
11:32 14.12.2021
Верховный суд РФ предложил исключить обращения в кассационные суды, минуя апелляцию
0
192
11:20 14.12.2021
Температура плюс 38 градусов в Верхоянске признана рекордной для Арктики - ООН
0
222
11:05 14.12.2021
Киев не может надеяться на переговоры с РФ после заявлений о танках в Москве - генерал СБУ
0
258
11:00 14.12.2021
Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м
0
220
10:32 14.12.2021
Портфолио может стать альтернативой ЕГЭ - Музаев
0
243

Возврат к списку