Nord Stream 2 не должен быть средством давления на РФ из-за Украины - канцлер Австрии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Северный поток - 2" является европейским проектом, его не нужно использовать как средство давления на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете "Вельт" новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока - 2" с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. "Северный поток - 2" - это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву", - заявил Нехаммер.