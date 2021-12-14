В Москве выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 976 против 2 894 днем ранее, до 1 989 248. Впервые с 22 сентября в столице выявили менее 2 000 случаев заражения, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 89 против 84 днем ранее, до 35 471 (1,78% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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