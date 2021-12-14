Стратегия внешней политики Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны - Кулеба
12:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины и определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, представляя во вторник приоритеты внешней политики страны.
"Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость <...>", - отметил он.
Кулеба обозначил, что одним из шести направлений стратегии является "продолжение курса [Украины] на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО".
НОВОСТИ
- 13:05 14.12.2021
- Из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида - Попова
- 13:00 14.12.2021
- Проект резолюции СБ ООН по климату, заветированный РФ, был абсолютно неприемлемым - Песков
- 12:20 14.12.2021
- В Москве выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 14.12.2021
- Nord Stream 2 не должен быть средством давления на РФ из-за Украины - канцлер Австрии
- 12:00 14.12.2021
- В России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки
- 11:32 14.12.2021
- Верховный суд РФ предложил исключить обращения в кассационные суды, минуя апелляцию
- 11:20 14.12.2021
- Температура плюс 38 градусов в Верхоянске признана рекордной для Арктики - ООН
- 11:05 14.12.2021
- Киев не может надеяться на переговоры с РФ после заявлений о танках в Москве - генерал СБУ
- 11:00 14.12.2021
- Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м
- 10:32 14.12.2021
- Портфолио может стать альтернативой ЕГЭ - Музаев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать