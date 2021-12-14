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Стратегия внешней политики Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны - Кулеба

12:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины и определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, представляя во вторник приоритеты внешней политики страны.

"Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость <...>", - отметил он.

Кулеба обозначил, что одним из шести направлений стратегии является "продолжение курса [Украины] на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО".

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