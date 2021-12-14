Проект резолюции СБ ООН по климату, заветированный РФ, был абсолютно неприемлемым - Песков
13:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что РФ "подвела весь мир", заблокировав принятие увязывающей вопросы климата и безопасности резолюции Совета Безопасности ООН, так как документ был абсолютно неприемлемым. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня", - сказал он, комментируя соответствующие заявления США.
"Резолюция была полностью неприемлема, - подчеркнул Песков. - Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие, причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику".
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