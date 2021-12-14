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НОВОСТИ

Из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида - Попова

13:05 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинированы от ковида были 11 человек из 16 прибывших в РФ из ЮАР, у которых был обнаружен штамм "омикрон". Об этом сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что 7 человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.

"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы - таких 11 человек, - или перенесли заболевание - их 7", - сказала она на Общем собрании Российской академии наук (РАН).

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