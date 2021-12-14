0
0
164
НОВОСТИ

Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии

13:20 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан обратился к Российской Федерации за коммерческими поставками электроэнергии на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита. Об этом председатель правления "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации", - пояснил Ковальчук.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 14.12.2021
В ВВС США начались увольнения из-за отказа вакцинироваться
0
39
14:12 14.12.2021
В 2021 году в РФ не пустили 926 человек, причастных к террористической деятельности - НАК
0
83
14:00 14.12.2021
Население Египта продолжает стремительно расти, несмотря на предостережение президента
0
111
13:32 14.12.2021
Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей - МВД
0
142
13:05 14.12.2021
Из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида - Попова
0
210
13:00 14.12.2021
Проект резолюции СБ ООН по климату, заветированный РФ, был абсолютно неприемлемым - Песков
0
205
12:32 14.12.2021
Стратегия внешней политики Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны - Кулеба
0
242
12:20 14.12.2021
В Москве выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
205
12:05 14.12.2021
Nord Stream 2 не должен быть средством давления на РФ из-за Украины - канцлер Австрии
0
238
12:00 14.12.2021
В России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
216

Возврат к списку