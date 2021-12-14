Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии
13:20 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан обратился к Российской Федерации за коммерческими поставками электроэнергии на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита. Об этом председатель правления "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации", - пояснил Ковальчук.
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