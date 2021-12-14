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Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей - МВД

13:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от дистанционного - телефонного - мошенничества в России за 11 месяцев текущего года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

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