Население Египта продолжает стремительно расти, несмотря на предостережение президента
14:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Население Египта продолжает стремительно расти, и за последние пять месяцев оно увеличилось на 750 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник Центральным бюро мобилизации и статистики арабской республики (CAPMAS).
Согласно цифрам статистики, ежедневно на свет в Египте появляются в среднем 5 000 младенцев. К июлю этого года население страны достигло 102 млн человек, сейчас оно составляет 102 млн 750 тыс., объявили в CAPMAS. Самым густонаселенным городом страны остается Каир с 10,1 млн жителей, за ним следуют провинция Гиза (9,3 млн) и Шаркия (7,7 млн). Вместе с провинциями Гиза и Кальюбия египетская столица образует агломерацию Большой Каир с населением более 20 млн человек.
Между тем еще в феврале этого года президент Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к египтянам с предостережением о рисках перенаселенности Египта в условиях беспрецедентного роста населения. По его словам, страна сможет ощутить плоды усилий по развитию при условии ежегодного прироста в 400 тыс. человек. На протяжении длительного периода население Египта ежегодно увеличивается на 2 млн.
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