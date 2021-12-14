В 2021 году в РФ не пустили 926 человек, причастных к террористической деятельности - НАК
14:12 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 920 человек, причастных к террористической деятельности, не пустили в Россию в этом году. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, прошедшего под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.
"Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности", - сообщили в НАК. Также заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 млн рублей.
"Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма - заблокировано 6,5 тыс. и удалено около 50 тыс. материалов, содержащих террористическую пропаганду в сети Интернет", - отметили в НАК.
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