В ВВС США начались увольнения из-за отказа вакцинироваться
14:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС США первыми в вооруженных силах страны разорвали контракт с 27 военнослужащими, отказавшимися вакцинироваться от COVID-19. Об этом в понедельник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя пресс-службы ВВС Энн Стефанек.
По ее словам, официальная причина - невыполнение приказа министра обороны Ллойда Остина от 27 августа об обязательной вакцинации всего личного состава ВС. "Никто из этих 27 человек не обращался с просьбой освободить от вакцинации по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. У всех это был первый военный контракт, и они были военнослужащими низшего звена", - приводит агентство слова Стефанек.
Остин поручил командованию каждого вида ВС самостоятельно установить крайний срок выполнения его приказа. В ВВС он истек 2 ноября, в ВМС и Корпусе морской пехоты - 28 ноября, в сухопутных войсках обязали привиться не позднее 15 декабря. Глава Пентагона подчеркнул, что неподчинившиеся подлежат увольнению, за исключением тех, кто получит освобождение от вакцинации. Эти требования были также распространены на резервистов и бойцов Национальной гвардии, хотя для них установили более поздние сроки прививок, в частности, приписанным к сухопутным войскам - до 30 июня 2022 года.
Как отметила 11 декабря газета "Вашингтон пост", из 1,3 млн солдат и офицеров действующих частей около 40 тыс. отказываются прививаться по разным причинам, в том числе свыше 14 тыс. бойцов сухопутных сил и около 25 тыс. военнослужащих из ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. С учетом не желающих вакцинироваться резервистов и национальных гвардейцев, приписанных к ВВС, общее число "отказников" приближается к 50 тыс. человек.
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