Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии
15:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.
"Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - отметила она.
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