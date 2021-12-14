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Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии

15:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

"Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - отметила она.

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