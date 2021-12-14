Центр им. Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон" - Гинцбург

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже разработал модификацию вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса, сейчас она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом во вторник заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний", - сказал он.