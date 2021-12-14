Центр им. Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон" - Гинцбург
15:12 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже разработал модификацию вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса, сейчас она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом во вторник заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".
"[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний", - сказал он.
НОВОСТИ
- 16:12 14.12.2021
- После встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ 15 человек заразились коронавирусом
- 16:00 14.12.2021
- Лондон займет самую жесткую позицию в НАТО по вопросу о гарантиях безопасности - посол РФ
- 15:32 14.12.2021
- Ниинистё и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения - канцелярия президента Финляндии
- 15:22 14.12.2021
- Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму
- 15:00 14.12.2021
- Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии
- 14:32 14.12.2021
- В ВВС США начались увольнения из-за отказа вакцинироваться
- 14:12 14.12.2021
- В 2021 году в РФ не пустили 926 человек, причастных к террористической деятельности - НАК
- 14:00 14.12.2021
- Население Египта продолжает стремительно расти, несмотря на предостережение президента
- 13:32 14.12.2021
- Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей - МВД
- 13:20 14.12.2021
- Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать