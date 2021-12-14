Ниинистё и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения - канцелярия президента Финляндии
15:32 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Об этом сообщила во вторник канцелярия финского лидера.
"Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", - говорится в сообщении.
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