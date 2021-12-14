Лондон займет самую жесткую позицию в НАТО по вопросу о гарантиях безопасности - посол РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская сторона займет в рамках Североатлантического альянса одну из наиболее жестких позиций по вопросу о взаимных гарантиях безопасности. Об этом заявил в вторник посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Британия здесь займет одну из наиболее крайних, без сомнений, позиций - резких, конфронтационных <...> Ее позиция будет одной из наиболее жестких", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.