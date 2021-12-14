После встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ 15 человек заразились коронавирусом
16:12 14.12.2021 Источник: Газета.Ru
У 15 человек из девяти стран, которые были на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Швеции, после мероприятия подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Швеции, сообщили в издании Dagens Nyheter.
«Мы очень внимательно следили за этим после встречи. Вскоре после нее мы разослали всем участникам и персоналу информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие», — подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что с момента встречи в Стокгольме прошло 10 дней. При этом у людей, участвующих в СМИД, была возможность пройти ПЦР-тест.
COVID-19 был выявлен, в том числе, у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. На данное мероприятие приезжали свыше 50 глав ведомств, включая РФ. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 16:00 14.12.2021
- Лондон займет самую жесткую позицию в НАТО по вопросу о гарантиях безопасности - посол РФ
- 15:32 14.12.2021
- Ниинистё и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения - канцелярия президента Финляндии
- 15:22 14.12.2021
- Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму
- 15:12 14.12.2021
- Центр им. Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон" - Гинцбург
- 15:00 14.12.2021
- Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии
- 14:32 14.12.2021
- В ВВС США начались увольнения из-за отказа вакцинироваться
- 14:12 14.12.2021
- В 2021 году в РФ не пустили 926 человек, причастных к террористической деятельности - НАК
- 14:00 14.12.2021
- Население Египта продолжает стремительно расти, несмотря на предостережение президента
- 13:32 14.12.2021
- Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей - МВД
- 13:20 14.12.2021
- Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать