После встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ 15 человек заразились коронавирусом

16:12 Источник: Газета.Ru

У 15 человек из девяти стран, которые были на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Швеции, после мероприятия подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Швеции, сообщили в издании Dagens Nyheter.

«Мы очень внимательно следили за этим после встречи. Вскоре после нее мы разослали всем участникам и персоналу информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что с момента встречи в Стокгольме прошло 10 дней. При этом у людей, участвующих в СМИД, была возможность пройти ПЦР-тест.

COVID-19 был выявлен, в том числе, у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. На данное мероприятие приезжали свыше 50 глав ведомств, включая РФ. Газета.Ru