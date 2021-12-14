Украина за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тыс. человек - Зеленский

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете "Репубблика", которое во вторник опубликовано на сайте его офиса.

"За годы войны у нас уже около 15 тыс. погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами", - сообщил он.