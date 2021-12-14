Генсек НАТО намерен возглавить Центробанк Норвегии
17:00 14.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генсек НАТО захотел возглавить Центробанк Норвегии. Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на этот пост.
Сам 62-летний глава НАТО подтвердил телекомпании NRK своё намерение получить эту должность. «Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру. Это работа, на которую я очень мотивирован», — заявил Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что не сможет вступить на новую должность, которая освобождается 1 марта будущего года, до истечения своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября 2022-го.
Йенс Столтенберг с 2000 по 2001 год, а также с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. Говорит Москва
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