Борьба с домашним насилием в РФ не соответствует требованиям Конвенции о правах человека - ЕСПЧ

17:12 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд по правам человека считает, что борьба с домашним насилием в Российской Федерации не соответствует требованиям Конвенции о правах человека. Правительству России предложено незамедлительно внести законодательные и другие изменения. До реализации предложенных мер КСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке

Сегодня Страсбургский суд присудил более 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук. Еще несколько истцов получили по 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и по 5 тысяч евро на возмещение судебных издержек. Эхо Москвы