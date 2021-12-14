Двух девочек подозревают в краже драгоценностей из храма в Ленинградской области
17:32 14.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Двух девочек-подростков подозревают в краже драгоценностей из храма под Петербургом. В полиции полагают, что несовершеннолетние разбили стекло иконы Божьей матери и украли находящиеся под ним украшения.
Оперативники уголовного розыска задержали двух девушек, которых подозревают в краже драгоценностей из храма в Ленинградской области. Следствие полагает, что две школьницы, возрастом пятнадцать и шестнадцать лет, пробрались в Покровский храм, расположенный недалеко от Петербурга, и разбили икону Божьей матери. Дело в том, что под стеклом находились золотые серьги, три кольца и цепочка, которые школьницы решили продать. Ущерб от кражи составил двадцать тысяч рублей. Вскоре часть похищенного удалось вернуть в храм. В местном МВД провели допрос девушек в качестве подозреваемых и отпустили под обязательство о явке. Теперь несовершеннолетним грозит до двух лет исправительных работ и даже реальный срок: до пяти лет лишения свободы.
В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору». Эхо Москвы
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