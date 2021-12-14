ВСМ Москва - Петербург потребует средств ФНБ в объеме до 468 млрд руб.

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме до 468 млрд руб. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации рассказала директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.

"Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург... общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]... Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей", - сказала она.