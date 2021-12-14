0
0
145
НОВОСТИ

ВСМ Москва - Петербург потребует средств ФНБ в объеме до 468 млрд руб.

18:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме до 468 млрд руб. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации рассказала директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.

"Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург... общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]... Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 14.12.2021
Путин привел Макрону конкретные примеры нарушений Киевом "Минска-2" - Кремль
0
0
18:40 14.12.2021
НАТО не верит в предложенный РФ мораторий на размещение ракет в Европе - генсек
0
98
18:25 14.12.2021
В Сбере стартовал сезон предновогодних скидок
0
112
17:32 14.12.2021
Двух девочек подозревают в краже драгоценностей из храма в Ленинградской области
0
173
17:12 14.12.2021
Борьба с домашним насилием в РФ не соответствует требованиям Конвенции о правах человека - ЕСПЧ
0
191
17:00 14.12.2021
Генсек НАТО намерен возглавить Центробанк Норвегии
0
212
16:32 14.12.2021
Украина за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тыс. человек - Зеленский
0
273
16:12 14.12.2021
После встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ 15 человек заразились коронавирусом
0
279
16:00 14.12.2021
Лондон займет самую жесткую позицию в НАТО по вопросу о гарантиях безопасности - посол РФ
0
328
15:32 14.12.2021
Ниинистё и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения - канцелярия президента Финляндии
0
272

Возврат к списку