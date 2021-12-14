ВСМ Москва - Петербург потребует средств ФНБ в объеме до 468 млрд руб.
18:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме до 468 млрд руб. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации рассказала директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.
"Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург... общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]... Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей", - сказала она.
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