В Сбере стартовал сезон предновогодних скидок
18:25 14.12.2021
В рамках предновогодних акций и распродаж Сбер предлагает выгодные условия на приобретение банковских продуктов и продуктов экосистемы, что позволит клиентам приобрести подарки для себя и близких на очень привлекательных условиях.
СберВклад Прайм - Доходность до 8% — при размещении средств на один год и наличии годовой подписки СберПрайм+. Также действуют специальные ставки по потребительским кредитам, от 5,9% — при оформлении кредита до 31 января включительно в первые три месяца пользования кредитом для обладателей годовой подписки СберПрайм+ (для остальных клиентов льготная ставка распространяется на первый месяц).
Клиентам, оформившим онлайн свою первую Дебетовую, Молодежную, Цифровую СберКарту или СберКарту для пособий и пенсий с 13 по 29 декабря включительно при оплате ею товаров на 300 рублей и более, будет направлен промокод на 500 рублей на покупки в СберМаркете (им можно оплатить до 35% от суммы покупки).
Также клиентам, оформившим Кредитную СберКарту с 1 по 31 декабря включительно, отменяется комиссия на снятие наличных в первые 15 календарных дней после подписания договора (далее — комиссия 3% от суммы, но не менее 390 рублей). Клиентов, оформивших Кредитную СберКарту в этот период, ожидает промокод на 1000 рублей на покупки в СберМаркете.
СберПрайм, оформленная до 9 января 2022 года на 6 месяцев обойдется клиентам, не имевшим ранее подписки в 299 рублей, далее подписка будет продлеваться за обычную стоимость на полгода.
В сервисе СберСтрахование клиентов ожидает 25%-я скидка на страховые продукты: «Защита дома», «Защита от травм», «Страхование путешественников», «Сбереги финансы», «Питомец под защитой», «Фарм страхование», «Забота о здоровье», «Сбереги себя», «Защита от клеща», «Защита любимых вещей».
Клиенты, купившие в приложении СберБанк Онлайн до 20 декабря паи открытых ПИФов, получат кешбэк на сумму до 3 тысяч рублей в виде паев при условии, что на момент покупки у клиентов не должно быть паев открытых ПИФов Сбер Управление Активами.
Клиенты «СберСтрахование жизни» до 31 декабря 2021 года могут оформить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «СберКупон. Инвестиции в жизнь» в СберБанк Онлайн с увеличенной ставкой. Для 5-летних полисов повышенная ставка составит 14% (вместо 11,5%) годовых, для 7-летних — 14,5% (вместо 11,6%) годовых. Для оформления в СберБанк Онлайн доступна стратегия «Оптимальный выбор».
СберЗдоровьев в рамках новогодней акции предоставит месяц бесплатных и безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтом и педиатром, а также врачами 12 узких специальностей. Для участия в акции нужно активировать предложение по ссылке и перейти в приложение СберЗдоровья. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год, его стоимость составит 3500 рублей.
В СберМаркет действуют скидки до 50% на ассортимент подарков, сувениров, украшений, продуктов для новогоднего стола и других.
Действует скидка в 25% на все устройства умного дома, а также специальные цены на некоторые гаджеты.
СберАвтоподписка предлагает до 31 декабря 2021 года выбрать новое авто, и получить скидку в 10% на первый арендный платеж по промокоду PODPISKA2022.
С предновогодними предложениями Сбера можно ознакомиться на праздничном лендинге.
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