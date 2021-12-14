НАТО не верит в предложенный РФ мораторий на размещение ракет в Европе - генсек
18:40 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО считает "недостойным доверия" предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс- конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет (на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности по ДРСМД, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2019 году - прим. ТАСС), и Россия нарушала этот запрет. Пока Россия не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор, не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего- то, что они уже начали размещать", - утверждал Столтенберг.
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