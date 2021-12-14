Выплаты медицинским и социальным работникам в РФ будут продлены на 2022 год
20:00 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год. Об этом во вторник заявила вице- премьер России Татьяна Голикова.
"Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом, за работу в предстоящие новогодние праздники.
"Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Татьяне Голиковой.
НОВОСТИ
- 20:40 14.12.2021
- Цена газа в Европе превысила $1 500 за 1 тыс. куб. м
- 19:20 14.12.2021
- Путин привел Макрону конкретные примеры нарушений Киевом "Минска-2" - Кремль
- 18:40 14.12.2021
- НАТО не верит в предложенный РФ мораторий на размещение ракет в Европе - генсек
- 18:25 14.12.2021
- В Сбере стартовал сезон предновогодних скидок
- 18:00 14.12.2021
- ВСМ Москва - Петербург потребует средств ФНБ в объеме до 468 млрд руб.
- 17:32 14.12.2021
- Двух девочек подозревают в краже драгоценностей из храма в Ленинградской области
- 17:12 14.12.2021
- Борьба с домашним насилием в РФ не соответствует требованиям Конвенции о правах человека - ЕСПЧ
- 17:00 14.12.2021
- Генсек НАТО намерен возглавить Центробанк Норвегии
- 16:32 14.12.2021
- Украина за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тыс. человек - Зеленский
- 16:12 14.12.2021
- После встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ 15 человек заразились коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать