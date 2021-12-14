Выплаты медицинским и социальным работникам в РФ будут продлены на 2022 год

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год. Об этом во вторник заявила вице- премьер России Татьяна Голикова.

"Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом, за работу в предстоящие новогодние праздники.

"Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Татьяне Голиковой.