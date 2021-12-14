Цена газа в Европе превысила $1 500 за 1 тыс. куб. м
20:40 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник преодолела отметку $1 450 за 1 тыс. куб. м впервые с октября, а через несколько минут и $1 500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 18:34 мск находилась на отметке в $1 424 за 1 тыс. куб. м, однако затем резко пошла в рост. И уже в 18:48 мск преодолела $1 450 за 1 тыс. куб. м, а в 19:06 - и $1 500 за 1 тыс. куб. м, или 128,8 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Утро на открытии торгов индекс TTF взлетел выше $1 400 за 1 тыс. куб. м, однако затем опускался ниже $1 350 за 1 тыс. куб м.
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