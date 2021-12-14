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НОВОСТИ

Аренда жилья в России за год подорожала на 31% - СМИ

21:20 14.12.2021 Источник: Известия

Цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли до 31%, сообщили «Известиям» аналитики. Это произошло из-за высокого спроса. Ставки могут подняться еще на 10–15% в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

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