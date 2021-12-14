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НОВОСТИ

В Екатеринбурге грабитель унес из банка 10 млн рублей

22:40 14.12.2021 Источник: Интерфакс

Вооруженное нападение совершено на один из банков в Екатеринбурге во вторник, полиция ищет грабителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сведений о раненых и погибших не поступало ", - пояснил Горелых.

По его данным, налетчик забрал с собой, по предварительной информации, около 10 млн рублей.

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