Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - сказал президент, комментируя доклады секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Они, в частности, отметили, что документ вызвал много вопросов у граждан, в том числе о том, как быть в экстренных жизненных ситуациях, когда нужно срочно куда-то поехать. Как заключил Савельев, в этой связи планируется "более углубленно посмотреть на риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов", и доработать законопроект.

Путин также выслушал пояснения вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как ограничения, связанные с QR-кодами, вводятся в других странах. Она обратила внимание главы государства на то, что такие ограничения, как правило, вводятся временно и в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 13 декабря, Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, о чем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов и конкретный документ о QR-кодах на транспорте требует "очень скрупулезной, экспертной проработки".