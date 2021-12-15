ЕС внесет изменения в Кодекс о свободе движения

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЕК предложила позволить закрывать границы шенгенской зоны из-за эпидемий. Кроме того, проект изменений в Кодекс ЕС о свободе движения увеличивает срок проверки на внутренних границах.

«Необходимость изменений документа также связана с терроризмом и беженцами», — заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

Как пишет агентство France-Presse, сроки, на которые страны Шенгена могут вводить проверки на внутренних границах, увеличиваются до 30 дней с возможностью продления до трёх месяцев из-за непредвиденных ситуаций и до полугода с продлением до двух лет — для предвиденных. Сейчас правила разрешают предпринимать такие меры на 10 и 30 дней соответственно, с продлением до двух месяцев и полугода. Говорит Москва