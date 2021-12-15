Более трети россиян оценили уходящий год лучше предыдущего - опрос
09:05 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети россиян считают, что уходящий год прошел для них лучше, чем 2020 г., при этом 6% назвали этот год очень удачным. Такие результаты следуют из проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" опроса (имеется в распоряжении ТАСС).
"По мнению 38%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 21% назвали его таким же хорошим. 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 20% - таким же плохим", - отмечается в опросе.
При этом чуть более половины опрошенных (51%) назвали уходящий год "скорее удачным" для себя, а еще 6% "очень удачным". В частности, больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%).
"Скорее неудачным" 2021 год считают 34% респондентов, а еще 8% - "крайне неудачным". Менее всего 2021 год понравился жителям Сибири и Урала (так ответили 47% опрошенных там жителей).
Согласно результатам опроса, из позитивных моментов уходящего года россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26% соответственно), появление нового хобби (23%) и рост доходов (22%). При этом у 15% опрошенных никаких позитивных моментов в 2021 году не было.
Из негативных моментов 2021 года участники опроса назвали ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31% соответственно). Еще 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких, и только 9% заявили, что у них не было ничего плохого.
Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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