По делу о гибели горняков на «Листвяжной» задержаны четыре человека
09:20 15.12.2021 Источник: РБК
Следственный комитет подтвердил, что по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» 15 декабря задержаны четыре человека:
основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев;
генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев;
технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов;
главный инженер шахты Анатолий Лобанов.
Обвинения им предъявлены по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие). РБК
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