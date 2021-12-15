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НОВОСТИ

По делу о гибели горняков на «Листвяжной» задержаны четыре человека

09:20 15.12.2021 Источник: РБК

Следственный комитет подтвердил, что по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» 15 декабря задержаны четыре человека:

основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев;

генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев;

технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов;

главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Обвинения им предъявлены по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).  РБК

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