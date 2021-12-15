0
0
126
НОВОСТИ

Конгресс США вновь повысил потолок госдолга страны

09:32 15.12.2021 Источник: Газета.Ru

Сенат конгресса США проголосовал за повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Далее эту инициативу должны одобрить в Палате представителей конгресса США. После чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 15.12.2021
Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией - Минобороны Польши
0
13
10:20 15.12.2021
Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях
0
48
10:05 15.12.2021
Кибератаки против РФ исчисляются миллиардами, около половины из них идут из США - доклад
0
76
10:00 15.12.2021
На Западе ищут замену Навальному в качестве эмблемы российского протеста - Нарышкин
0
91
09:20 15.12.2021
По делу о гибели горняков на «Листвяжной» задержаны четыре человека
0
137
09:05 15.12.2021
Более трети россиян оценили уходящий год лучше предыдущего - опрос
0
181
09:00 15.12.2021
ЕС внесет изменения в Кодекс о свободе движения
0
187
22:40 14.12.2021
В Екатеринбурге грабитель унес из банка 10 млн рублей
0
667
22:00 14.12.2021
Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год
0
635
21:20 14.12.2021
Аренда жилья в России за год подорожала на 31% - СМИ
0
733

Возврат к списку