Конгресс США вновь повысил потолок госдолга страны
09:32 15.12.2021 Источник: Газета.Ru
Сенат конгресса США проголосовал за повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Далее эту инициативу должны одобрить в Палате представителей конгресса США. После чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года. Газета.Ru
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