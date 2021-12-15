0
0
38
НОВОСТИ

Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях

10:20 15.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Правозащитный проект Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях. Еще один архив информатор вывез во Францию, сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости» основатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, на диске — 200 гигабайт видео, которые были сняты с 2016-го по 2019-й год в колониях Забайкалья, Красноярского и Приморского края.

Осечкин сказал, что планирует начать публиковать архив на следующей недели.

В октябре Gulagu.net опубликовал видео с издевательствами и изнасилованиями в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в отставку отправлен глава управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова. Правда сообщалось, что это не связано с информацией о пытках.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 15.12.2021
Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией - Минобороны Польши
0
13
10:05 15.12.2021
Кибератаки против РФ исчисляются миллиардами, около половины из них идут из США - доклад
0
76
10:00 15.12.2021
На Западе ищут замену Навальному в качестве эмблемы российского протеста - Нарышкин
0
91
09:32 15.12.2021
Конгресс США вновь повысил потолок госдолга страны
0
128
09:20 15.12.2021
По делу о гибели горняков на «Листвяжной» задержаны четыре человека
0
137
09:05 15.12.2021
Более трети россиян оценили уходящий год лучше предыдущего - опрос
0
181
09:00 15.12.2021
ЕС внесет изменения в Кодекс о свободе движения
0
187
22:40 14.12.2021
В Екатеринбурге грабитель унес из банка 10 млн рублей
0
667
22:00 14.12.2021
Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год
0
635
21:20 14.12.2021
Аренда жилья в России за год подорожала на 31% - СМИ
0
733

Возврат к списку