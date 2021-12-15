Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях
10:20 15.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Правозащитный проект Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях. Еще один архив информатор вывез во Францию, сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости» основатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, на диске — 200 гигабайт видео, которые были сняты с 2016-го по 2019-й год в колониях Забайкалья, Красноярского и Приморского края.
Осечкин сказал, что планирует начать публиковать архив на следующей недели.
В октябре Gulagu.net опубликовал видео с издевательствами и изнасилованиями в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в отставку отправлен глава управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова. Правда сообщалось, что это не связано с информацией о пытках. Эхо Москвы
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