Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией - Минобороны Польши
10:32 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа мигрантов на польско-белорусской границе забросала камнями польский военный автомобиль, проводивший патрулирование. Об этом поздно вечером во вторник сообщило в "Твиттере" Министерство национальной обороны Польши.
"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе [города] Мельник забросали камнями один из военных автомобилей, патрулирующих территорию вдоль временного заграждения на границе", - говорится в заявлении.
Мигранты также ослепили лазерными указками водителя, так что он смог вести дальше боевую машину только по подсказкам других членов экипажа.
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