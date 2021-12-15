0
0
129
НОВОСТИ

Противотанковые подразделения армии Украины проводят учения на границе с Крымом

11:00 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений. Об этом в среду сообщило министерство обороны страны.

"Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом", - отметили в ведомстве.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал- лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить "попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении". "За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:00 15.12.2021
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР
0
0
11:45 15.12.2021
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ
0
55
11:32 15.12.2021
На "черную зарплату" согласны 40% россиян - опрос
0
82
11:20 15.12.2021
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане
0
112
11:05 15.12.2021
Новой главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
0
128
10:32 15.12.2021
Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией - Минобороны Польши
0
203
10:20 15.12.2021
Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях
0
211
10:05 15.12.2021
Кибератаки против РФ исчисляются миллиардами, около половины из них идут из США - доклад
0
219
10:00 15.12.2021
На Западе ищут замену Навальному в качестве эмблемы российского протеста - Нарышкин
0
239
09:32 15.12.2021
Конгресс США вновь повысил потолок госдолга страны
0
220

Возврат к списку