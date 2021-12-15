Противотанковые подразделения армии Украины проводят учения на границе с Крымом
11:00 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений. Об этом в среду сообщило министерство обороны страны.
"Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом", - отметили в ведомстве.
По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал- лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить "попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении". "За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.
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