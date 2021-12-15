Новой главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
11:05 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Афроамериканка Кишант Сюэл возглавит управление полиции Нью-Йорка, таким образом впервые руководить работой правоохранителей в городе будет женщина. Об этом сообщила во вторник газета "Нью-Йорк пост".
По его сведениям, кандидатуру Сюэл утвердил избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который сам 22 года проработал в полиции мегаполиса. "Кишант Сюэл доказала, что является борцом с преступностью, у которой есть опыт и эмоциональный интеллект, чтобы дать нью-йоркцам необходимую им безопасность, а также справедливость, которую они заслуживают", - приводит издание заявление Адамса.
В свою очередь 49-летняя новая глава полиции заявила, что "со всей серьезностью относится к этому назначению и его исторической важности".
Последний год Сюэл была главой детективного отдела полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где у нее в подчинении было чуть более 350 человек. Теперь же ей, работающей в правоохранительных органах 25 лет, предстоит возглавить самое крупное отделение полиции в стране со штатом в 52 тыс. человек. Официальное объявление о назначении состоится в среду утром.
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