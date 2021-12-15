Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане
11:20 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, где умерли 89 человек. В России риск ее распространения практически отсутствует, сообщается на сайте ведомства в среду.
"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует", - говорится в сообщении.
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